Trump y Maduro hablaron por teléfono y abordaron un posible encuentro, segúnThe New York Times

La llamada se produce mientras Washington aumenta su presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

    Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una llamada la semana pasada, según reveló el diario The New York Times. FOTOS: GETTY
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 24 minutos
¿Se avecina un giro político, un paso al costado por parte de Venezuela o Estados Unidos? El diario The New York Times reveló este viernes que el mandatario Donald Trump y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, habrían sostenido una llamada la semana pasada en la que, según fuentes cercanas, acordaron agendar una reunión entre ambos.

Las personas que entregaron esta información solicitaron mantener sus identidades en reserva, pero afirmaron que en el marco de la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Esto habría ocurrido poco antes de que Estados Unidos designara al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una clasificación que le permite congelar activos, investigar a personas vinculadas y pedir a otros gobiernos que se sumen al bloqueo financiero y de seguridad contra sus miembros.

No es un secreto la creciente presencia militar del país norteamericano en las inmediaciones de Venezuela. De hecho, este martes se registró el sobrevuelo de aviones militares B-52, F/A-18 y E-2, que habrían despegado desde la base aérea Minot AFB, en Estados Unidos, cruzado el golfo de México y reactivado su transpondedor en modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte venezolano.

Lea también: Según The Washington Post, si Maduro llega a dejar el poder en Venezuela, su destino de exilio podría ser Turquía

La operación parece responder a una ofensiva psicológica, pues según The Washington Post, en caso de que Maduro deje el poder, el destino de su eventual exilio sería Turquía, descartando alternativas como Cuba, Nicaragua o Rusia.Trump ha sido claro: “Si podemos hacer las cosas por las buenas, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, también”, aseveró durante una intervención.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico. Washington aún no ha aportado ninguna prueba de que esas embarcaciones se usaban para transportar drogas o suponían peligro alguno para Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se publica un día después de que el presidente estadounidense afirmara que las medidas para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que ha agravado aún más las tensiones con Caracas.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a frenarlos por tierra”, señaló Trump, y añadió: “Además, por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

Siga leyendo: Así son los bombarderos B-52 de EE. UU. que sobrevolaron el Caribe cerca de Venezuela

