Trump y Maduro hablaron por teléfono y abordaron un posible encuentro, segúnThe New York Times

¿Se avecina un giro político, un paso al costado por parte de Venezuela o Estados Unidos? El diario The New York Times reveló este viernes que el mandatario Donald Trump y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, habrían sostenido una llamada la semana pasada en la que, según fuentes cercanas, acordaron agendar una reunión entre ambos.
Las personas que entregaron esta información solicitaron mantener sus identidades en reserva, pero afirmaron que en el marco de la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.