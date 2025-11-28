Trump y Maduro hablaron por teléfono y abordaron un posible encuentro, segúnThe New York Times

¿Se avecina un giro político, un paso al costado por parte de Venezuela o Estados Unidos? El diario The New York Times reveló este viernes que el mandatario Donald Trump y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, habrían sostenido una llamada la semana pasada en la que, según fuentes cercanas, acordaron agendar una reunión entre ambos. Las personas que entregaron esta información solicitaron mantener sus identidades en reserva, pero afirmaron que en el marco de la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Esto habría ocurrido poco antes de que Estados Unidos designara al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una clasificación que le permite congelar activos, investigar a personas vinculadas y pedir a otros gobiernos que se sumen al bloqueo financiero y de seguridad contra sus miembros. No es un secreto la creciente presencia militar del país norteamericano en las inmediaciones de Venezuela. De hecho, este martes se registró el sobrevuelo de aviones militares B-52, F/A-18 y E-2, que habrían despegado desde la base aérea Minot AFB, en Estados Unidos, cruzado el golfo de México y reactivado su transpondedor en modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte venezolano.