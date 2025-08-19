Hacia una cumbre histórica: Trump impulsa posible primer encuentro entre Putin y Zelenski desde la invasión de Rusia a Ucrania

Los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, parecen dispuestos a celebrar una cumbre de paz tras las conversaciones entre Donald Trump y varios líderes europeos que se centraron en la cuestión clave de las garantías de seguridad para Kiev.
Las esperanzas de un avance en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania aumentaron después de que Trump dijera que había hablado por teléfono con Putin, con quien se reunió en Alaska la semana pasada.
De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia invadió Ucrania hace casi tres años y medio.
Trump, que prometió terminar rápidamente con la guerra al regresar a la presidencia, anunció la próxima cumbre entre el líder ucraniano y ruso poco después de recibir a Zelenski y varios líderes europeos este lunes en la Casa Blanca.