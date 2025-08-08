x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas?

La orden aplicaría en contra de las organizaciones que han sido calificadas por el gobierno estadounidense como terroristas.

  • Donald Trump intensificó su lucha contra los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. FOTO: Getty
    Donald Trump intensificó su lucha contra los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. FOTO: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 38 minutos
bookmark

El presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos que Estados Unidos designó como organizaciones “terroristas” globales, informaron este viernes varios medios estadounidenses.

El presidente republicano libra una guerra contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, sobre todo para intentar frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos.

Lea también: Aurora, la ciudad de Estados Unidos “invadida” por el Tren de Aragua, ¿qué tan cierto es?

En febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, incluido el mexicano cártel de Sinaloa, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13. En julio, añadió a la lista el Cártel de los Soles, liderado, según Washington, por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Varios medios estadounidenses aseguran que Trump ha firmado en secreto un decreto para ir más lejos.

The New York Times, citando a fuentes anónimas, asegura que el presidente ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

El Wall Street Journal, que cita a un funcionario cuya identidad tampoco revela, sostiene que por el momento Trump se ha limitado a pedir al Departamento de Defensa que prepare opciones.

Una de ellas consistiría en usar fuerzas especiales y unidades de inteligencia, aunque cualquier operación se coordinaría con los países involucrados, añade este periódico.

La Casa Blanca no ha entrado en detalles. “La principal prioridad de Donald Trump es proteger la patria, y por eso ha tomado la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”, se limitó a decir la portavoz Anna Kelly.

A finales de febrero la Casa Blanca amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México, pero este país descarta una invasión.

¿Cómo afecta esta orden de Trump a Colombia?

Debido a que dicha orden incluye a quienes son consideradas como Organización Terrorista Extranjera (OTE), en ese listado se incluyen las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esto, según Estados Unidos, por su vínculo con el lavado de activos y el tráfico de drogas.

Sigan leyendo: Capturaron a señalados integrantes del Tren de Aragua en Medellín solicitados en extradición por Estados Unidos

*Con información de AFP

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida