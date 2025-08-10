Trump planea expulsar a todos los habitantes de calle de Washington para “embellecer” la ciudad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las personas sin hogar a abandonar Washington “inmediatamente”, asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio “lejos” de la capital.
El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea “más segura y (más) hermosa que nunca”.
“Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital (sic)”, escribió en su plataforma Truth Social.
Trump criticó que en Washington haya “carpas improvisadas, miseria, suciedad y delincuencia”. “Atascos de tráfico y una construcción interminable (...) La ciudad solo se vuelve más sucia y menos atractiva (...) Me ocuparé de nuestra preciada capital”, aseguró.