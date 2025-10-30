x

Trump ordenó al Pentágono hacer pruebas con armas nucleares tras provocación rusa

El mandatario estadounidense hizo el anuncio luego de que el Kremlin anunció la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear.

  • Estados Unidos no realizar pruebas con armas nucleares desde 1992. FOTO: Getty
El Colombiano
hace 9 minutos
bookmark

En medio del histórico encuentro con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los países con armamento nuclear que su país comenzará a probar sus armas en respuesta a sus acciones.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump en su red Truth Social, durante la etapa final de su viaje a Asia.

Trump, así mismo, aseguró que “Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país”, indicando que Rusia –que el miércoles anunció la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear– ocupa el segundo lugar en armamento nuclear, y China es tercero, pero, según el mandatario, igualará a EE. UU. “en cinco años”.

De acuerdo con CNN, ninguno de los tres países, Estados Unidos, Rusia, y China, ha probado un arma nuclear desde que el gigante asiático lo hizo por última vez en 1996. La última prueba nuclear de Rusia fue en 1990, mientras que Estados Unidos detonó su último dispositivo nuclear en 1992.

Corea del Norte fue la última nación en realizar ejercicios con armas nucleares en 2017.

Espere ampliación.

