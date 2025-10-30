Trump ordenó al Pentágono hacer pruebas con armas nucleares tras provocación rusa

En medio del histórico encuentro con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los países con armamento nuclear que su país comenzará a probar sus armas en respuesta a sus acciones.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump en su red Truth Social, durante la etapa final de su viaje a Asia.