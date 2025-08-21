Trump patrullará las calles de Washington D. C. con las fuerzas de seguridad

Donald Trump anunció que se unirá a los patrullajes en las calles de Washington D. C., acompañado por la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad locales. El mandatario adelantó la decisión durante una entrevista en el programa The Todd Starnes Radio Show, donde afirmó: “Creo que esta noche saldré con la Policía y el Ejército, por supuesto. La Guardia Nacional es genial, han hecho un fantástico trabajo”. Una fuente de la Casa Blanca citada por The Hill y confirmada por NBC News indicó que los planes para la noche aún estaban en discusión, aunque se prevé que el presidente salga de la Casa Blanca para agradecer a los agentes y militares desplegados en la ciudad.

La presencia federal en Washington se ha intensificado desde el 7 de agosto, cuando Trump ordenó el despliegue de tropas y agentes federales. Desde entonces, se han registrado más de 600 arrestos, incluidos 251 migrantes en situación irregular, de acuerdo con cifras oficiales. El mandatario declaró una “emergencia criminal” en la capital, asegurando que la ciudad es un “santuario para criminales” y señalando la presencia de “bandas violentas, drogadictos y personas sin hogar”. Mientras tanto, las autoridades locales han minimizado el nivel de criminalidad, señalando que no alcanza cifras alarmantes.