Trump pedirá pena de muerte para quien cometa un homicidio en Washington: “Cualquiera que asesine en la capital, pena capital”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió castigar los casos de homicidio en Washington D. C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra la supuesta alta delincuencia en la ciudad.
En contexto: Donald Trump anunció que el poder federal tomará el control de la seguridad en Washington
“Cualquiera que asesine en la capital, pena capital. Capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, buscaremos la pena de muerte”, ha declarado durante una reunión que ha mantenido este martes con su gabinete ante la presencia de periodistas.