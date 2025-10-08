A pesar del anuncio del acuerdo en Gaza, Trump tiene escasas opciones de ganarse el Nobel de Paz: ¿quién podría ganarlo?

A pocos días de conocerse quién ganará el premio Nobel de Paz, ya se empieza a rumorar sobre los posibles ganadores del galardón. En medio de la lista de candidatos hay uno que genera expectativa: Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado durante años su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, afirmando que “mucha gente” pensaba que lo merecía.
El líder republicano fue nominado más de diez veces, con promotores como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el primer ministro camboyano Hun Manet, además de legisladores de Estados Unidos, Suecia y Noruega.
Trump ha sostenido que merece el galardón por resolver “ocho conflictos” o “seis o siete guerras” desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Inclusive ha subrayado que sería un “insulto” si no se le otorga.
En medio de su campaña mediática, el mandatario estadounidense se ha atribuido el mérito de haber terminado con conflictos como el de Cambodia y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán. Muchas de estas adjudicaciones que se hace Trump son parciales o inexactas.