A pesar del anuncio del acuerdo en Gaza, Trump tiene escasas opciones de ganarse el Nobel de Paz: ¿quién podría ganarlo?

A pocos días de conocerse quién ganará el premio Nobel de Paz, ya se empieza a rumorar sobre los posibles ganadores del galardón. En medio de la lista de candidatos hay uno que genera expectativa: Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado durante años su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, afirmando que “mucha gente” pensaba que lo merecía. El líder republicano fue nominado más de diez veces, con promotores como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el primer ministro camboyano Hun Manet, además de legisladores de Estados Unidos, Suecia y Noruega. Trump ha sostenido que merece el galardón por resolver “ocho conflictos” o “seis o siete guerras” desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Inclusive ha subrayado que sería un “insulto” si no se le otorga. Lea también: Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz será “un insulto” para EE. UU. En medio de su campaña mediática, el mandatario estadounidense se ha atribuido el mérito de haber terminado con conflictos como el de Cambodia y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán. Muchas de estas adjudicaciones que se hace Trump son parciales o inexactas.

¿Qué posibilidades tiene Donald Trump de ganarse el Nobel de Paz?

Expertos señalan que las políticas de “Estados Unidos primero” de Trump van en contra de lo estipulado en el testamento de Alfred Nobel, el cual promueve la cooperación internacional, la fraternidad de las naciones y el desarme. Dentro de los críticos que descartan al estadounidense está la directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), Nina Graeger, quien ante medios internacionales afirmó que las acciones de Trump, como su retirada de entidades internacionales y tratados multilaterales, y sus ataques a la libertad académica y de expresión, son contrarias a los ideales del premio.

El profesor sueco Peter Wallensteen, experto en asuntos internacionales, sentenció ante la AFP que “este año no será Trump”. En un tono similar, historiadores y analistas consideran sus afirmaciones de “pacificador” exageradas. El presidente del comité de cinco miembros que otorga el galardón, Jorgen Watne Frydnes, ha explicado en varias ocasiones que se tiene en cuenta “todo el panorama” y la “personalidad completa de la persona”, más allá de sus acciones específicas por la paz.

¿Quiénes son los favoritos a llevarse el Nobel de Paz en el 2025?

Si bien el Comité Noruego del Nobel mantiene la lista completa en secreto por 50 años, varios nombres y organizaciones circulan como favoritos, muchos de los cuales representan un enfoque en los derechos humanos, la democracia y los conflictos olvidados. Dentro de los pronósticos, analistas sugieren que la entrega del galardón podría centrarse en las crisis humanitarias de África y Oriente Medio. En caso de ser así, quien parte como fuerte candidata es la entidad Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, una red formada por voluntarios que distribuye alimentos, medicinas y refugio a familias atrapadas por la guerra civil. El premio también iría enfocado a la libertad de prensa luego de un año “devastador” para los trabajadores de los medios, particularmente en Gaza. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) parten como favoritas en este aspecto. Otra opción en la baraja es elegir organizaciones internacionales que reafirman el compromiso con el orden mundial, un principio que el comité intenta defender ante amenazas como las políticas de Trump. En este campo destacan organismos de las Naciones Unidas (ONU) como la agencia de apoyo a los refugiados palestinos, UNRWA, y Médicos Sin Fronteras (MSF), además del secretaria general, Antonio Guterres.