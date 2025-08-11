Trump espera una reunión “constructiva” con Putin en Alaska en medio de la guerra en Ucrania

En julio de 2018, Donald Trump y Vladímir Putin se reunieron por primera vez como mandatarios en Helsinki, Finlandia.
El encuentro, que duró casi tres horas, estuvo precedido por advertencias de miembros del Partido Demócrata y el escepticismo de algunos republicanos debido a las acusaciones del Departamento de Justicia contra 12 miembros de la inteligencia rusa por interferir en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016.
Tras la reunión, Trump generó indignación en su propio país al evitar condenar directamente a Rusia por la intromisión electoral y sugerir que ambos países eran responsables de las tensiones bilaterales.