Trump espera una reunión “constructiva” con Putin en Alaska en medio de la guerra en Ucrania

En julio de 2018, Donald Trump y Vladímir Putin se reunieron por primera vez como mandatarios en Helsinki, Finlandia. El encuentro, que duró casi tres horas, estuvo precedido por advertencias de miembros del Partido Demócrata y el escepticismo de algunos republicanos debido a las acusaciones del Departamento de Justicia contra 12 miembros de la inteligencia rusa por interferir en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016. Tras la reunión, Trump generó indignación en su propio país al evitar condenar directamente a Rusia por la intromisión electoral y sugerir que ambos países eran responsables de las tensiones bilaterales.

Siete años después, y en un contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania, Trump y Putin volverán a verse este viernes en Alaska. El expresidente estadounidense ha expresado que espera que la cita sea “constructiva” y contribuya a mejorar las relaciones entre ambos países Contexto: Trump tendrá “muy esperada reunión” con Putin la próxima semana en Alaska

A siete años de la primera reunión: un panorama distinto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin se celebrará en Alaska, su primera reunión en persona desde 2018. Trump destacó que considera “respetuoso” que Putin viaje a territorio estadounidense y confía en que el diálogo sea productivo. Sin embargo, sus declaraciones sobre un eventual intercambio de territorios han generado inquietud en Ucrania y Europa. El mandatario estadounidense criticó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, requiera aprobación constitucional para negociar territorios mientras, según él, ya obtuvo autorización para entrar en guerra.

Trump pronosticó que “habrá intercambio de territorio”, recordando que Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio ucraniano. La Unión Europea y la OTAN han convocado reuniones para coordinar posiciones antes de la cumbre. Alemania informó que el foco estará en aumentar la presión sobre Moscú, preparar posibles negociaciones de paz y discutir garantías de seguridad para Ucrania. Funcionarios ucranianos insisten en que cualquier cesión territorial es inaceptable. Zelenski subrayó que Rusia no debe recibir beneficios mientras continúe su ofensiva y pidió unidad internacional para evitar un acuerdo que legitime cambios de fronteras por la fuerza.

La posición de Rusia frente a las negociaciones