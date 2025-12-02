x

Trump le dio a Maduro una semana para que saliera de Venezuela: esto fue lo que pidió a cambio

Se conocen más detalles de la llamada que sostuvieron el presidente de Estados Unidos y el dictador venezolano. Un incumplimiento en la palabra por parte de Maduro ya habría generado las primeras consecuencias para el régimen chavista.

  El dictador Nicolás Maduro le habría manifestado varias peticiones a Estados Unidos, sin embargo, Donald Trump no aceptó ninguna y cambió el tono con el líder chavista. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
Cada vez el gobierno de Donald Trump se estaría acercando más al dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusa de liderar uno de los carteles del narcotráfico de la región. Desde EE.UU., le dieron el “no” a varias peticiones desde Caracas y ya le habrían puesto una fecha límite a la salida del líder chavista del poder.

Así lo reveló la agencia internacional Reuters, que dio más detalles sobre la conversación telefónica que el pasado 21 de noviembre sostuvieron Trump y Maduro.

En aquella llamada que habría durado 15 minutos, el dictador venezolano le mencionó al presidente estadounidense que estaba dispuesto a abandonar el país sudamericano siempre y cuando él y su familia recibieran una amnistía legal en donde se incluya el levantamiento de todas las sanciones de EE. UU., además de que se culmine un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

Otra de las peticiones fue el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano, quienes tienen acusaciones desde la Casa Blanca por presuntos abusos contra los derechos humanos y cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. La vicepresidenta Delcy Rodríguez sería la encargada de dirigir un Gobierno interino antes de ejecutarse unas nuevas elecciones.

El ultimátum que Trump le dio a Maduro

Ante estas demandas, el presidente Donald Trump se habría negado en la llamada y, por el contrario, procedió a darle una fecha límite al dictador venezolano para que saliera del país sudamericano.

El republicano le dijo en aquella llamada a Nicolás Maduro que tenía una semana para que eligiera un destino y saliera de Venezuela junto a su familia.

Ese plazo se cumplió el 28 de noviembre y, según Reuters, al no cumplirse ese ultimátum, la primera acción desde la Casa Blanca fue declarar el espacio aéreo de Venezuela como cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, fue lo que escribió Trump en Truth Social, algo que habría sido consecuencia del incumplimiento del dictador venezolano.

Como consecuencia de esa advertencia, seis aerolíneas que representan parte importante del tráfico aéreo en Sudamérica suspendieron sus vuelos hacia Venezuela, estas fueron Iberia, TAP, Latam, GOL, Turkish y Avianca.

