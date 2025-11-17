Trump cambia de opinión y respalda publicación de archivos de Epstein

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida.

El caso Epstein divide al habitualmente leal Partido Republicano y ha alejado a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento “Make America Great Again” (Maga).

La Cámara de Representantes debe examinar esta semana una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de su juicio.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en este caso, algo que él desmiente.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el dosier tras la aparición de correos electrónicos de Epstein sobre Trump.

En estos documentos, surgidos el jueves, el desprestigiado financiero sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

El magnate republicano, que el viernes acusó a los demócratas de impulsar el “engaño de Epstein”, lamentó que algunos legisladores de su partido respaldaran la iniciativa de la oposición.

“Algunos ‘miembros’ del Partido Republicano están siendo ‘usados’, y no podemos permitir que eso suceda”, dijo Trump en su publicación.

“¡La Comisión de Supervisión de la Cámara puede tener todo lo que le corresponde legalmente, ME DA IGUAL!”, afirmó el presidente.