¿Trump se arrugó en Alaska?: renunció a un alto el fuego en Ucrania tras cumbre con Putin

El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz integral en Ucrania en vez del alto al fuego que impulsaba, un cambio anunciado horas después de que la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin no arrojara avances claros.
Antes de la reunión en Alaska, conseguir un cese inmediato de las hostilidades había sido una demanda central de Trump y los líderes europeos, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien se reunirá el lunes con el mandatario estadounidense en Washington.
Este cambio parece favorecer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo integral y definitivo. Kiev y sus aliados europeos, por el contrario, lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas territoriales.
Sin embargo, esta vía es “la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su red Truth Social. “Un simple acuerdo de alto el fuego (...) a menudo no se sostiene”, sostuvo, a pesar de haber amenazado a Moscú con “consecuencias muy graves” si no cesaba las hostilidades.
“La triste realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo”, afirmó la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.