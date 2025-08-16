¿Trump se arrugó en Alaska?: renunció a un alto el fuego en Ucrania tras cumbre con Putin

“La triste realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra en un futuro próximo”, afirmó la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Sin embargo, esta vía es “la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su red Truth Social. “Un simple acuerdo de alto el fuego (...) a menudo no se sostiene”, sostuvo, a pesar de haber amenazado a Moscú con “consecuencias muy graves” si no cesaba las hostilidades.

Este cambio parece favorecer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo integral y definitivo. Kiev y sus aliados europeos, por el contrario, lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas territoriales.

Antes de la reunión en Alaska, conseguir un cese inmediato de las hostilidades había sido una demanda central de Trump y los líderes europeos, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien se reunirá el lunes con el mandatario estadounidense en Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz integral en Ucrania en vez del alto al fuego que impulsaba, un cambio anunciado horas después de que la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin no arrojara avances claros.

De regreso en Moscú, Putin dijo que la cumbre con Trump había sido “oportuna” y “muy útil”. “La conversación fue muy franca, sustantiva y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias”, afirmó, según el Kremlin.

En declaraciones a la prensa en Alaska, Putin había advertido a Ucrania ya los países europeos que no se involucrarían en “intrigas tras bambalinas” que podrían interrumpir lo que llamó “este progreso emergente”.

El foco diplomático está ahora puesto en la visita de Zelenski a Washington. La última visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca en febrero terminó en una extraordinaria confrontación. Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron entonces públicamente a Zelenski, acusándolo de no mostrar suficiente gratitud por la ayuda de Estados Unidos contra la invasión rusa de febrero de 2022. Zelenski dijo el sábado que espera con interés la nueva cita con Trump.

En una entrevista con Fox News después de su reunión con Putin, Trump sugirió que la responsabilidad ahora recae en Zelenski para asegurar un acuerdo de paz mientras trabajan hacia una eventual cumbre trilateral con Putin. “Realmente depende del presidente Zelenski”, dijo.

La cumbre de Alaska permitió a Putin un espectacular regreso a la escena diplomática, sin que se produjera el anuncio de una próxima reunión tripartita con la participación de Zelenski, una pausa en las hostilidades ni nuevas sanciones contra Rusia.

La reunión, que duró más de tres horas y fue “muy productiva” según Trump, desató el entusiasmo diplomático en Europa, principal parte afectada, pero notablemente ausente en Alaska.

En el avión de regreso a Washington, Trump habló primero con Zelenski y posteriormente, se unieron el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos.

Una fuente diplomática dijo a la AFP que Trump planteó una propuesta estadounidense para otorgar a Kiev una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la OTAN, que prevé la defensa mutua entre sus miembros en caso de ataque.

Según el New York Times, que cita a dos funcionarios europeos, Trump también expresó su apoyo a una propuesta de Putin para que Kiev ceda más territorio bajo su control a un cambio de paz.

Trump respalda la propuesta rusa de tomar el control total de dos regiones ucranianas y congelar la línea del frente en otras que Moscú solo controla parcialmente, señaló a la AFP una fuente cercana al caso.