Trump confirma que se está planteando un ataque militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que un posible ataque militar contra Irán entra dentro de las posibilidades.

Estas declaraciones surgen en una semana marcada por el incremento de efectivos norteamericanos en la región, comenzando por los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones ‘Abraham Lincoln’ y ‘Gerald Ford’.

El republicano se ha referido a la situación en Irán y las amenazas de un ataque en una breve declaración antes de su desayuno de este viernes con los gobernadores republicanos del país, que está ocurriendo ahora mismo a puerta cerrada tras retirar a los medios de la sala.

En ese instante, Trump ha podido contestar una sola pregunta sobre el posible ataque. “¿Que si estoy considerando un ataque limitado contra Irán?. Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando”, ha dicho.

El pasado jueves, Trump ya había mencionado un plazo de diez días para “aclarar” la situación en Irán, país con el que ha estado manteniendo conversaciones nucleares indirectas durante esta semana, e instó a Teherán a “lograr un acuerdo significativo” para evitar “que sucedan cosas malas”.

“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo”, argumentó. “Si no sucede, no sucede. Sucederán cosas malas si no sucede”, aclaró.