Trump confirma que se está planteando un ataque militar contra Irán

La nación islamista por su parte plantea llegar a un acuerdo en los próximos días con la Casa Blanca. Así está la situación entre Irán y Estados Unidos.

    Donald Trump está sopesando la idea de un ataque selectivo en Irán. En la imagen: Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Fotos: Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 20 minutos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que un posible ataque militar contra Irán entra dentro de las posibilidades.

Estas declaraciones surgen en una semana marcada por el incremento de efectivos norteamericanos en la región, comenzando por los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones ‘Abraham Lincoln’ y ‘Gerald Ford’.

Lea también: Donald Trump “vigila” a Irán: envió una flota al Golfo para mantener la presión

El republicano se ha referido a la situación en Irán y las amenazas de un ataque en una breve declaración antes de su desayuno de este viernes con los gobernadores republicanos del país, que está ocurriendo ahora mismo a puerta cerrada tras retirar a los medios de la sala.

En ese instante, Trump ha podido contestar una sola pregunta sobre el posible ataque. “¿Que si estoy considerando un ataque limitado contra Irán?. Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando”, ha dicho.

El pasado jueves, Trump ya había mencionado un plazo de diez días para “aclarar” la situación en Irán, país con el que ha estado manteniendo conversaciones nucleares indirectas durante esta semana, e instó a Teherán a “lograr un acuerdo significativo” para evitar “que sucedan cosas malas”.

“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo”, argumentó. “Si no sucede, no sucede. Sucederán cosas malas si no sucede”, aclaró.

¿Qué dice Irán sobre las amenazas de Trump?

Sobre las declaraciones del presidente estadounidense, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, negó que haya “un ultimátum”.

“Simplemente discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes”, declaró Araqchi, en la televisión MS NOW (antes conocida como MSNBC).

Irán espera a cambio el levantamiento de las sanciones que penalizan desde hace décadas su economía, provocando una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial.

Este fenómeno, que erosiona el poder adquisitivo de los iraníes, se ha acentuado en los últimos meses y fue el desencadenante en diciembre de manifestaciones multitudinarias.

“Es evidente que cuanto antes se levanten estas sanciones, mejor será para nosotros. No tenemos, por lo tanto, ninguna razón para retrasar” el proceso, insistió el ministro.

Teherán espera presentar cuanto antes “una propuesta de acuerdo potencial” a sus homólogos estadounidenses: el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. “Creo que en dos o tres días estará listo”, añadió.

¿Por qué Estados Unidos está vigilando a Irán?

Antes de los ataques israelí-estadounidenses de junio, Irán enriquecía el uranio al 60%, es decir, muy por encima del límite del 3,67% permitido por el acuerdo nuclear, ahora obsoleto, concluido con las grandes potencias en 2015.

El uranio enriquecido a un nivel muy alto (90%) puede servir para fabricar una bomba atómica.

Irán se defiende de tener ambiciones militares pero insiste en su derecho a un programa nuclear civil, especialmente para la energía, conforme al Tratado de No Proliferación (TNP) del cual es firmante.

Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, e Israel, considerado por los expertos como la única potencia nuclear en Oriente Medio, sospechan que Teherán quiere dotarse del arma nuclear.

Trump afirma que los ataques de junio permitieron “aniquilar” el programa nuclear iraní, pero se desconoce la magnitud exacta de los daños.

“De lo que estamos hablando ahora es de cómo garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y lo siga siendo para siempre”, subrayó Araqchi en MS NOW.

Siga leyendo: Donald Trump lanzó un ultimátum de “diez días” a Irán para buscar un acuerdo

*Con información de AFP y Europa Press

