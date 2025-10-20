x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Trump y Petro: ruptura y crisis bilateral Colombia - EE. UU.

El Colombiano
hace 10 minutos
La confrontación diplomática entre Donald Trump y Gustavo Petro alcanzó un punto de quiebre cuando Trump acusó al presidente colombiano de ser un “líder del narcotráfico” que fomenta la producción masiva de drogas en Colombia. Como represalia, Trump ordenó la cancelación inmediata de todos los pagos y subsidios a Colombia, afectando directamente los recursos destinados a la lucha antidrogas y a las Fuerzas Militares. Petro respondió enérgicamente, tachando a Trump de “grosero e ignorante” y defendiéndose como un socialista, no un narcotraficante. Esta situación no solo implica una crisis diplomática, sino también un alto costo reputacional y fiscal para Colombia.

