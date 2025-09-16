¿Tu gato te sigue al baño? Te contamos por qué lo hace

3 y 4
Los partidos sellaron una coalición para las elecciones legislativas de marzo, con el objetivo de consolidarse como la primera fuerza política del Congreso en 2026.
Los cultivos de coca en Colombia mueven miles de millones de dólares al año. La producción se ha disparado 53%. Aquí los detalles.
Una familia en EE. UU. demandó a Roblox y Discord tras el suicidio de su hijo de 15 años, víctima de un depredador sexual que lo contactó en la plataforma. El caso abre debate sobre la seguridad digital de menores.
Donald Trump condicionó la reversión de la descertificación antidrogas a Colombia: exige medidas más agresivas contra los cultivos de coca y mayor cooperación judicial. ¿Qué implica esto para Petro y la relación bilateral?
Atlético Nacional busca técnico tras la salida de Javier Gandolfi. En la baraja suenan Osorio, Suárez, Alexis García y otros. ¿Quién tiene más opciones y qué retos deberá asumir el nuevo DT para reconquistar a la hinchada verdolaga?
