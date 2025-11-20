x

“Tú tienes cosas mías y yo cosas tuyas”: Nicolás Petro quiso sellar acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, según chats de 2022

El hijo mayor del Presidente le habría propuesto a Vásquez “firmar un contrato de confidencialidad”.

  La exesposa de Nicolás Petro, compartió hoy por redes sociales, un chat que develaría que el exdiputado le propuso "firmar un contrato de confidencialidad". Foto: Colprensa/Redes Sociales
    La exesposa de Nicolás Petro, compartió hoy por redes sociales, un chat que develaría que el exdiputado le propuso “firmar un contrato de confidencialidad”. Foto: Colprensa/Redes Sociales @
El Colombiano
hace 9 minutos
Day Vásquez, la testigo principal en el caso de Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, durante la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, develó un chat del 2022 en el que el exdiputado del Atlántico le ofreció “para tener tranquilidad” un acuerdo de confidencialidad.

Además, agregó que “siempre hay pruebas”. Según relata la exesposa de Nicolás Petro: “parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad”. Y, por eso, reitera que el hijo del Presidente “sigue cometiendo errores”.

El chat, que publicó la misma Day Vásquez, empieza con un mensaje de Nicolás Petro en el que le dice a su exesposa: “Tanto tú cómo yo ya queremos tener tranquilidad”. A lo que agregra “Te propongo que nos divorciemos, que coiniciliermos y hasta que se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”.

Ella, le asegura que “no iba a firmar el divorcio” y que “ni mucho menos a firmar un contrato de confidencialidad”.

A lo que el Nicolás Petro le insiste: “Entonces firmemos el contrato de confidencialidad”.

En ese momento, Vásquez le contesta que ella “no tiene nada que ocultar”. Y le pregunta inmediatamente “¿tú sí?”. A ese mensaje, Nicolás Petro le responde: “tú tienes cosas mías y yo también tengo cosas tuyas”.

Reitera, al final del mensaje en su cuenta de X, que todo este intercambio de mensajes entre ella y Nicolás Petro sucedió a finales del año 2022.

Por último, minutos después, Day Vásquez, que no quiso dejar el tema ahí, compartió un mensaje también por sus redes sociales en donde afirmaba que “Si se va a caer el parque, que se caiga!!!”.

Lo último del caso

La defensa de Day Vásquez, el pasado 16 de noviembre, pidió vigilancia a la Procuraduría tras denunciar que Nicolás Petro habría accedido anticipadamente a información judicial en Barranquilla.

Su defensa le solicitó al organismo de control que interviniera de forma estricta en el proceso de reparto de la audiencia, que decidirá si se revoca o no el principio de oportunidad que ella obtuvo como testigo clave en el caso contra Nicolás Petro.

La alerta surgió luego de que su abogado, Alaid Freja, denunciara que el equipo jurídico del hijo del presidente Petro habría conocido con anticipación la fecha de la audiencia en los juzgados de Barranquilla.

Según Freja, mientras Fiscalía, Ministerio Público y la propia defensa de Vásquez fueron notificadas oficialmente apenas el jueves pasado, el abogado de Nicolás Petro ya había publicado en la red X que la diligencia sería el 18 de noviembre, incluso antes de cualquier comunicación formal del despacho judicial.

Fue justamente esa diferencia en los tiempos, lo que encendió las alarmas.

Además de este caso, el hijo mayor de Presidente, deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio que le interpuso la Fiscalía, por sucesos que lo involucran mientras fue diputado del Atlántico.

Puede leer: Nicolás Petro: los 6 nuevos delitos que lo vinculan al “Caso Fucoso”

