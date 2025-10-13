De hacer trenzas en Tumaco a las pasarelas de Victoria’s Secret: la colombiana Valentina Castro, confirmada como ángel en el Fashion Show

La trayectoria de Valentina Castro Rojas tiene raíces humildes. Nacida en Tumaco, Nariño, desde niña aprendió el oficio de hacer trenzas, actividad que promovía entre sus vecinas y en su comunidad.
En entrevista con EL COLOMBIANO, contó que con el paso del tiempo, ese talento simple cobró otra dimensión: un cazatalentos vio su perfil en redes sociales y la contactó para incursionar en el modelaje.
Con apenas 18 años, Valentina fue convocada para desfilar en la pasarela de Louis Vuitton en París, un momento decisivo que marcó el inicio de su ascenso internacional.