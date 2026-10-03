¿Por qué Tumaco será el teatro de operaciones del Escudo de las Américas con Estados Unidos?

Dos visitas de alto nivel de las Fuerzas Militares de Estados Unidos a Tumaco, en apenas mes y medio de la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, pusieron a este municipio de Nariño en el centro de los intereses hemisféricos para el despliegue del teatro de operaciones del Escudo de las Américas, la principal estrategia de Donald Trump contra el narcotráfico transnacional y la influencia militar de China en la región.
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Aunque hasta ahora no se ha hecho un anuncio oficial por parte de las autoridades binacionales, fuentes de Inteligencia y del Gobierno Nacional le contaron a EL COLOMBIANO que ya hay preparativos para instalar un centro de comando en aquel lugar.
“Se está estudiando el protocolo legal que se requiere, y de qué manera se haría la coordinación con los demás países de la coalición”, precisó una de las fuentes.