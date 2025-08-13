x

Este es el lugar donde será sepultado Miguel Uribe; estará al lado de expresidentes y otras víctimas de magnicidio

Los restos del senador y precandidato presidencial reposarán en el cementerio más antiguo de Bogotá.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
Este miércoles es el último día en el que el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, estará en cámara ardiente en el Congreso de la República.

El cuerpo del senador salió del Salón Elíptico rumbo a la Catedral Primada, donde se llevó a cabo una misa y luego su cuerpo fue trasladado al Cementerio Central.

Lea también: Último adiós a Miguel Uribe: presidente Petro no asistirá a su funeral este miércoles, ¿quién irá en representación del Gobierno?

Esto último lo confirmó la familia de Uribe Turbay y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ante medios nacionales, quienes dieron detalles del lugar donde reposarán los restos del líder político.

Miguel Uribe será sepultado en el Cementerio Central de Bogotá, un lugar donde descansan los cuerpos de varios expresidentes de Colombia como lo son Eduardo Santos, Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, Marco Fidel Suárez, Laureano Gómez y el expresidente que fue testigo de la construcción del lugar en su mandato, Francisco de Paula Santander.

Sigan leyendo: “Mi alma se desgarra en mil pedazos”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe

En este lugar, que es considerado el cementerio más antiguo de Bogotá, reposan los cuerpos de quienes han sido partícipes de la historia de Colombia desde diferentes campos como el científico colombiano más importante de todos los tiempos, Julio Garavito; el fundador de Bavaria, Leo Kopp; los escritores Rafael Pombo y José Asunción Silva y el autor de la música del Himno Nacional de Colombia, Oreste Sindici.

En este lugar reposan los restos de Oreste Sindici, autor de la música del Himno Nacional de Colombia. Foto: Alejandra Ramírez- Alcaldía de Bogotá
En este lugar reposan los restos de Oreste Sindici, autor de la música del Himno Nacional de Colombia. Foto: Alejandra Ramírez- Alcaldía de Bogotá

También se encuentran aquellos que aspiraron a hacer más por Colombia, sin embargo, fueron silenciados por la violencia, como lo son los candidatos presidenciales asesinados Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa.

En contexto: Con Miguel Uribe ya son ocho los candidatos presidenciales asesinados en la historia de Colombia

La tumba de Uribe Turbay estará en el pabellón principal en el cuarto corredor, al lado del dirigente conservador Gilberto Alzate Avendaño. En el lugar donde hay mausoleos de más de 150 años, la UAESP le confirmó a El Tiempo que cerca a la cripta donde reposará el senador del Centro Democrático se construirá un monumento apto para sitios de carácter nacional.

Cabe resaltar que los restos del expresidente Julio Cesar Turbay, Nydia Quintero Turbay y la madre del senador, Diana Turbay, reposan en Jardines de Paz.

