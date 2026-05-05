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Segunda calzada del Túnel de Oriente alcanza un avance del 16%: ¿cuándo la entregan?

Gobernación y concesión recorrieron obras de ampliación hacia el Valle de San Nicolás. Así van los frentes claves de la megaobra.

  • La necesidad de ampliar el Túnel de Oriente se hizo evidente cuando el tráfico vehicular que circula entre el Valle de Aburrá y el Oriente por esa zona superó las proyecciones a 2032, alcanzando los 27.000 vehículos diarios. FOTO CORTESÍA
    La necesidad de ampliar el Túnel de Oriente se hizo evidente cuando el tráfico vehicular que circula entre el Valle de Aburrá y el Oriente por esa zona superó las proyecciones a 2032, alcanzando los 27.000 vehículos diarios. FOTO CORTESÍA
  • Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%. FOTO: CORTESÍA
    Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%. FOTO: CORTESÍA
hace 1 hora
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizó un recorrido este martes por las obras de la segunda etapa del Túnel de Oriente. Este proyecto busca consolidar una doble calzada en la conexión vial entre Medellín y el Valle de San Nicolás.

A la fecha, la megaobra registra un avance general del 16%, cifra que contempla tanto la ejecución de infraestructura civil como las gestiones administrativas.

El mandatario destacó que el cronograma se cumple a la fecha, señalando que el crecimiento vigoroso del flujo vehicular ha sido el motor que permite ejecutar esta ampliación, denominada Túnel de Oriente 2. El proyecto se desarrolla bajo un modelo de concesión departamental con financiación 100% privada, sumando una inversión cercana a los $1,26 billones.

Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%. FOTO: CORTESÍA
Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%. FOTO: CORTESÍA

Detalles técnicos y progreso de la infraestructura en el segundo Túnel de Oriente

Las obras civiles presentan un avance específico del 11,3%. Dentro de los hitos más relevantes de la construcción se encuentran el túnel Seminario 2, donde se han excavado 268 metros en la sección superior y 187 metros en la inferior, logrando un 17% de progreso en esta estructura.

El puente Sajonia 2 es la estructura más adelantada con un 83% de ejecución; mientras que el puente Bocaná 2 registra un avance del 45%.

Las gestiones de carácter social, predial y ambiental ya alcanzaron el 100% de cumplimiento. Esto incluye desde la socialización con las comunidades hasta labores de aprovechamiento forestal y la reubicación de fauna silvestre

InfogrÃ¡fico
Segunda calzada del Túnel de Oriente alcanza un avance del 16%: ¿cuándo la entregan?

La construcción no solo mejorará la movilidad, sino que dinamizará la economía local. Actualmente, el proyecto genera más de 2.000 puestos de trabajo.
Según Carlos Preciado, gerente de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, esta segunda etapa es vital para sostener el ritmo de crecimiento habitacional, comercial e industrial de la región.

El alcance total de esta fase incluye la excavación de los 780 metros del túnel Seminario 2, 5,3 km de vías a cielo abierto y la construcción de 12 puentes y viaductos.

La adecuación final del túnel Santa Elena 2 (ya excavado) requiere revestimiento, pavimentación y sistemas de drenaje, además de la instalación de tecnología de punta, como sistemas de ventilación, cámaras de seguridad y redes contra incendios integradas al centro de control.

Con esta ampliación, el departamento se anticipa a necesidades futuras como la expansión del aeropuerto José María Córdova. El megaproyecto está a cargo de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente.

Las autoridades proyectan entre en operación en el segundo semestre de 2027, aunque el contrato del proyecto se extiende hasta 2029.

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