Segunda calzada del Túnel de Oriente alcanza un avance del 16%: ¿cuándo la entregan?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizó un recorrido este martes por las obras de la segunda etapa del Túnel de Oriente. Este proyecto busca consolidar una doble calzada en la conexión vial entre Medellín y el Valle de San Nicolás. A la fecha, la megaobra registra un avance general del 16%, cifra que contempla tanto la ejecución de infraestructura civil como las gestiones administrativas. El mandatario destacó que el cronograma se cumple a la fecha, señalando que el crecimiento vigoroso del flujo vehicular ha sido el motor que permite ejecutar esta ampliación, denominada Túnel de Oriente 2. El proyecto se desarrolla bajo un modelo de concesión departamental con financiación 100% privada, sumando una inversión cercana a los $1,26 billones.

Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%. FOTO: CORTESÍA

Detalles técnicos y progreso de la infraestructura en el segundo Túnel de Oriente

Las obras civiles presentan un avance específico del 11,3%. Dentro de los hitos más relevantes de la construcción se encuentran el túnel Seminario 2, donde se han excavado 268 metros en la sección superior y 187 metros en la inferior, logrando un 17% de progreso en esta estructura. El puente Sajonia 2 es la estructura más adelantada con un 83% de ejecución; mientras que el puente Bocaná 2 registra un avance del 45%. Las gestiones de carácter social, predial y ambiental ya alcanzaron el 100% de cumplimiento. Esto incluye desde la socialización con las comunidades hasta labores de aprovechamiento forestal y la reubicación de fauna silvestre