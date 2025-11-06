Por las venas de Antioquia no solo circulan vehículos

L os túneles han sido una infraestructura fundamental para el desarrollo histórico y económico de Antioquia , siendo esta una región pionera en esa tecnología en América Latina.

L a experiencia en tunelería se remonta a mediados del siglo XIX , cuando los mineros en municipios como Titiribí y Segovia comenzaron a excavar en busca de oro, platino y plata.

Otro antecedente destacado en movilidad fue la inauguración del túnel de La Quiebra en 1929.

Pero, los túneles han cumplido un rol crucial en el desarrollo de los servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado), pues han sido la solución ingenieril para superar una de las topografías más complicadas del continente.

La infografía que acompaña este texto ilustra detalles de las características generales de los túneles según las tareas que deben cumplir.