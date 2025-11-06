x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Por las venas de Antioquia no solo circulan vehículos

Antioquia lidera la tunelería en América Latina. Trazados desde el siglo XIX y La Quiebra (1929), hoy son clave para la energía (EPM) y la conectividad vial.

  • Por más de un siglo las minas de oro en Segovia y Remedios, Nordeste de Antioquia han sido propulsoras de la economía departamental. FOTO Camilo Suárez
    Por más de un siglo las minas de oro en Segovia y Remedios, Nordeste de Antioquia han sido propulsoras de la economía departamental. FOTO Camilo Suárez
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 24 minutos
bookmark

Los túneles han sido una infraestructura fundamental para el desarrollo histórico y económico de Antioquia, siendo esta una región pionera en esa tecnología en América Latina.

InfogrÃ¡fico
Por las venas de Antioquia no solo circulan vehículos

La experiencia en tunelería se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los mineros en municipios como Titiribí y Segovia comenzaron a excavar en busca de oro, platino y plata.

Otro antecedente destacado en movilidad fue la inauguración del túnel de La Quiebra en 1929.

Pero, los túneles han cumplido un rol crucial en el desarrollo de los servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado), pues han sido la solución ingenieril para superar una de las topografías más complicadas del continente.

La infografía que acompaña este texto ilustra detalles de las características generales de los túneles según las tareas que deben cumplir.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida