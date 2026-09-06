En Colombia empresa buscaba oro y halló tungsteno: un metal que movió US$5.430 millones en 2025

Lo que comenzó como una campaña tradicional de exploración en busca de metales preciosos terminó abriendo una nueva posibilidad para la minería colombiana: la identificación de mineralización de tungsteno en Caldas, un metal considerado crítico por grandes economías, pues movió US$5.430 millones en 2025 y proyecta que alcance US$5.780 millones en 2026, y cuya cadena de suministro mundial está fuertemente concentrada en China. El hallazgo fue reportado por la empresa Collective Mining, compañía que lleva más de seis años explorando el departamento de Caldas en busca principalmente de oro, plata y cobre. Durante una inspección de los núcleos de perforación, uno de los expertos detectó una anomalía visual y solicitó una luz negra para revisar las muestras. El resultado llamó la atención: bajo la luz comenzó a resplandecer intensamente un mineral blanco conocido como scheelita o chelita, uno de los principales minerales a partir de los cuales se obtiene tungsteno, también llamado wolframio y cuyo símbolo químico es W. Le puede interesar: Buscaban cobre y encontraron el metal más raro del mundo en Colombia; ¿por qué es valioso el tungsteno?

El presidente de Collective Mining Colombia, Omar Ossma, explicó a Blu Radio que el hallazgo fue inesperado porque la exploración no estaba dirigida específicamente a encontrar tungsteno. La compañía posteriormente avanzó en la identificación de zonas enriquecidas en este metal dentro del proyecto Guayabales, en Caldas. En junio de 2026 reportó una nueva zona de alta ley en Apollo, con una intersección de 27,35 metros que contenía 1,68% de WO₃, además de oro, plata y cobre. En sus declaraciones públicas, Collective Mining señaló que el tungsteno se cotiza alrededor de US$62 por libra, aunque el precio varía según el producto, la concentración, la forma comercial y las condiciones del mercado. La importancia económica del descubrimiento está precisamente en que el tungsteno no es un mineral cualquiera. Es considerado crítico por Estados Unidos y es utilizado en aplicaciones industriales, aeroespaciales, militares y de alta tecnología.

¿Por qué es tan valioso el tungsteno?

El hallazgo de tungsteno en Caldas podría abrirle a Colombia la puerta a un mercado global de minerales críticos que movió US$5.430 millones en 2025. FOTO AFP

El tungsteno es uno de los metales con mayor resistencia a las altas temperaturas y al desgaste. Esa combinación de dureza, densidad y estabilidad térmica explica por qué tiene un papel importante en industrias donde otros materiales simplemente no soportan las condiciones de operación. Su aplicación más importante está en el carburo de tungsteno, un material extremadamente duro utilizado en herramientas de corte, perforación, minería y construcción. También se utiliza en aleaciones, componentes de motores y turbinas, contactos eléctricos, aplicaciones de alta temperatura y productos vinculados con defensa. Por eso, aunque puede parecer un mineral lejano a la vida cotidiana, está detrás de buena parte de la infraestructura industrial moderna. Las brocas, herramientas de corte y equipos utilizados para perforar roca y metal son algunos de sus usos más conocidos. Y aquí aparece uno de los factores que puede elevar todavía más su importancia económica: la transición tecnológica y la competencia global por minerales críticos. El tungsteno forma parte de las materias primas que las grandes economías consideran estratégicas para garantizar sus cadenas industriales. Estados Unidos, por ejemplo, lo incluye en su lista de minerales críticos y reconoce su importancia para sectores como defensa, aeroespacial y manufactura avanzada. Lea más: Petroleros respaldan decisión del Consejo de Estado sobre la protesta y piden acuerdos para sacar adelante proyecto Sirius

China domina mercado mundial

El principal factor que convierte al tungsteno colombiano en una noticia de interés económico no está solamente en su precio, sino en quién controla actualmente su oferta mundial. De acuerdo con el USGS, la producción mundial de tungsteno llegó a 85.000 toneladas métricas en 2025, frente a las 82.000 toneladas de 2024. De ese total, China produjo unas 67.000 toneladas, es decir, cerca del 79% de la producción minera mundial. Kazajistán entró al grupo de productores relevantes con 2.400 toneladas, tras iniciar la producción comercial de la mina Boguty. Rusia y Corea del Norte produjeron alrededor de 2.000 toneladas cada uno. La concentración también se extiende a las etapas de procesamiento y transformación del mineral, lo que convierte al tungsteno en un asunto que trasciende la minería y entra directamente en la discusión sobre seguridad de las cadenas de suministro. China, de hecho, implementó en 2025 controles de exportación para determinados productos de tungsteno. El movimiento se produjo en medio de una estrategia más amplia de Pekín para controlar la salida de minerales considerados estratégicos. La preocupación no es menor. En los últimos años, Estados Unidos, Europa y otras economías han buscado reducir su dependencia de China en materias primas fundamentales para sectores tecnológicos, industriales y de defensa. Reuters reportó recientemente que el tungsteno continúa entre los materiales cuya disponibilidad es considerada sensible por sus aplicaciones militares, aeroespaciales y en semiconductores. Conozca también: Sector minero alista US$4,7 billones para la construcción de nuevas minas en Colombia En otras palabras, cada nuevo yacimiento fuera de China puede adquirir un valor geopolítico adicional.. Esto ayuda a entender por qué el hallazgo en Caldas puede ser relevante más allá de las toneladas que eventualmente puedan extraerse. Colombia podría entrar a una cadena global en la que el acceso a minerales críticos tiene cada vez más valor económico y geopolítico. Bloque de preguntas y respuestas: