Turandot, la célebre ópera de Puccini se presentará por primera vez en Medellín

En noviembre de 1924, luego de luchar contra el cáncer de garganta, Giacomo Puccini falleció dejando incompleta la que se convertiría en una de las óperas más importantes de su trayectoria. Turandot, que fue finalizada por Franco Alfano, llega por primera vez a un escenario de Medellín, donde se presentará el 4 y 5 de septiembre en el Teatro Metropolitano, en un espectáculo organizado por la Fundación Prolírica.
Esta producción, que contará con la participación de más de 200 artistas en escena, narra la historia de la princesa Turandot, quien impuso una única condición para entregar su corazón: su pretendiente debe responder correctamente tres acertijos para que ella acepte comprometerse. Este personaje, caracterizado por su frialdad, es uno de los más retadores técnicamente en el mundo de la ópera. Así como Turandot debuta en Medellín, Lada Kyssy también lo hace interpretando a la princesa.
No es la primera vez que la soprano kazaja –quien se ha presentado en algunos de los escenarios más emblemáticos de Europa– visita la capital antioqueña: en 2013 encabezó La Traviata, de Giuseppe Verdi. Para prepararse, la artista tiene un método claro: primero memoriza el libreto y, antes de ponerle música o sentarse con el pianista, trabaja en comprender a fondo el rol que va a interpretar.
Una vez tiene clara la partitura, busca inspiración en grabaciones de otras cantantes con un registro similar al suyo. Daniela Dessì, Anna Pirozzi y la legendaria María Callas son algunas de sus referencias. En cuanto al tiempo, Kyssy menciona que antes le gustaba romper récords, ponerse a sí misma el reto de preparar un papel en una semana, “pero ahora prefiero tomarme el tiempo para que todo se vaya asentando y así afrontar roles de este calibre”.