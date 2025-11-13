Italia investiga caso de presuntos “turistas francotiradores” que pagaban por ir a ‘cazar’ civiles durante la guerra de Bosnia

La Fiscalía de Milán indaga una de las acusaciones más estremecedoras surgidas del conflicto de los Balcanes: la existencia de los llamados “safaris humanos” o“turistas francotiradores”, extranjeros que habrían viajado a Bosnia durante la guerra para pagar por la experiencia de matar civiles desde las colinas que rodeaban Sarajevo, la capital del país.
El caso, liderado por el fiscal Alessandro Gobbi, busca identificar a los italianos implicados bajo cargos de homicidio voluntario agravado por crueldad y motivos abyectos. Las pesquisas se basan en una denuncia presentada por el escritor milanés Ezio Gavazzeni, quien recopiló testimonios y documentos tras ver el documental Safari en Sarajevo (2022), dirigido por el esloveno Miran Zupanič, que destapó esta práctica macabra.