A dos semanas de consulta del Área Metropolitana del Oriente, gobierno no ha girado plata a Registraduría; alcaldes y gobernador entutelaron

A escasas dos semanas de la fecha programada para la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Oriente antioqueño, la logística de las votaciones se encuentra en riesgo debido a la falta de desembolso de recursos por parte del Gobierno Nacional. Aunque la cita en las urnas para que los habitantes del Oriente decidan si se crea o no una nueva área metropolitana para esa subregión está programada para el próximo 9 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil aún no habría recibido los dineros necesarios para financiar la operación. Puede leer: ¿Ya sabe cómo votar para el Área Metropolitana del Oriente? Este domingo habrá debate por Teleantioquia Ante este panorama de incertidumbre y la proximidad de la fecha electoral, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció la interposición de una acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda. La medida judicial busca proteger el derecho fundamental a la participación política, argumentando que el retraso en la asignación presupuestal “pone en riesgo la ejecución de un mecanismo democrático solicitado en tiempo, forma y conforme a la ley”.

La tutela fue interpuesta conjuntamente con los alcaldes de los ocho municipios involucrados en la consulta: Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente. El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín admitió la acción y vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil al proceso, ordenando a las entidades demandadas responder en el término de dos días hábiles. Desde la Gobernación de Antioquia se indicó que, si bien los recursos ya fueron asignados por el Ministerio de Hacienda, el desembolso directo a la Registraduría no se ha materializado. El director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, expresó el pasado 17 de octubre que esperaban que los recursos llegaran “faltando 15 días para la hora cero”. El gobernador Andrés Julián Rendón criticó la dilación por parte del Gobierno Nacional, vinculándola directamente a una oposición política al proyecto regional. “Nosotros interpusimos una tutela con todos los alcaldes y esperamos que, así como mandan la plata para hacer consultas en las que ellos ni siquiera están de acuerdo en cómo las van a cometer, pues, hombre, que habiliten este mecanismo democrático”, expresó.

Lo que está en juego en el área metropolitana del Oriente antioqueño

La consulta popular del 9 de noviembre es fundamental, pues busca que los habitantes de los ocho municipios del Valle de San Nicolás se asocien para articular proyectos y velar por el ordenamiento del territorio. Esta figura, de acuerdo con sus promotores, es vital debido al crecimiento explosivo de la subregión.