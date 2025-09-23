Bogotá, Medellín y más ciudades con vacantes: Tuya S. A. busca talento para 200 empleos

La compañía de financiamiento Tuya S. A., especializada en el sector retail, tiene disponible más de 200 cupos de empleo en diferentes regiones del país. Las oportunidades están dirigidas a perfiles en áreas como Administración y oficina; Call center, telemercadeo y BPO; y Ventas, entre otros sectores con alta demanda.
Las vacantes están disponibles para personas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Dos Quebradas, Neiva, Ibagué y otras ciudades intermedias. Esta oferta representa una oportunidad clave para quienes buscan estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento en una empresa respaldada por Grupo Bancolombia y Grupo Éxito.
