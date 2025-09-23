x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bogotá, Medellín y más ciudades con vacantes: Tuya S. A. busca talento para 200 empleos

La compañía de financiamiento especializada en retail busca talento en áreas como administración, ventas y call center. Hay vacantes en Bogotá, Medellín, Cúcuta y más.

  • a empresa financiera Tuya S. A. tiene más de 200 oportunidades en sectores de alta demanda como ventas, administración y BPO. FOTO: GETTY
    a empresa financiera Tuya S. A. tiene más de 200 oportunidades en sectores de alta demanda como ventas, administración y BPO. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

La compañía de financiamiento Tuya S. A., especializada en el sector retail, tiene disponible más de 200 cupos de empleo en diferentes regiones del país. Las oportunidades están dirigidas a perfiles en áreas como Administración y oficina; Call center, telemercadeo y BPO; y Ventas, entre otros sectores con alta demanda.

Las vacantes están disponibles para personas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Dos Quebradas, Neiva, Ibagué y otras ciudades intermedias. Esta oferta representa una oportunidad clave para quienes buscan estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento en una empresa respaldada por Grupo Bancolombia y Grupo Éxito.

Le puede interesar: Temporada alta en Colombia: empresas buscan personal con contratación inmediata

¿Por qué trabajar en Tuya S. A.?

Conoce las ofertas de empleo

“Con más de 1.9 millones de personas que han iniciado su vida crediticia formal gracias a nuestros productos, en Tuya trabajamos para ofrecer oportunidades que transformen vidas, especialmente para los colombianos de bajos ingresos, quienes representan más del 83% del país”, destacó la compañía en su landing de Magneto.

En 2023, Tuya ayudó a 260.000 personas a ingresar por primera vez al sistema financiero formal, mejorando su capacidad para manejar estratégicamente sus finanzas. Además, cerca del 50 % de sus clientes son mujeres, lo que refleja su compromiso con el empoderamiento y liderazgo femenino.

Lea más: Universidad de los Andes abrió convocatoria de prácticas para 2026: así puede postularse

Ofertas laborales más destacadas de Tuya S. A.

Conoce las ofertas de empleo

Ejecutivo Comercial Tiempo Completo - Bogotá

Salario: $ 1.710.000.

Responsabilidades:

- Brindar acompañamiento integral a los clientes.

- Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de crédito, Créditos).

- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales, realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

- Sensibilidad por el cliente.

- Colaboración y trabajo en equipo.

- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes. Tendrás un día compensatorio a la semana.

Aplique aquí.

Científico de Datos Tesorería - Medellín

Salario: $ 6.300.000.

Responsabilidades:

- Desarrollar modelos predictivos para proyecciones de liquidez, sensibilidad de tasas, y escenarios de balance.

- Implementar algoritmos de optimización para la gestión eficiente del libro bancario y excedentes de liquidez.

- Contribuir en el diseño de estrategias de inversión y cobertura basadas en datos.

- Integrar fuentes de datos internas y externas (mercado de capitales, tasas, curvas, etc.) para enriquecer los modelos de ALM.

- Automatizar procesos de monitoreo, alertas tempranas y simulación de escenarios.

- Generar visualizaciones ejecutivas y reportes para la toma de decisiones.

- Colaborar con Tesorería, CoE Financiero, Riesgos y otras áreas estratégicas.

- Implementar estrategias de Trading Algorítmico y Arbitraje.

Requerimientos:

- Profesional en Finanzas, Ingeniería Financiera o Economía.

- Experiencia mínima de 1 año en mercado de capitales y en entidad financiera en mesa de dinero o áreas de investigaciones económicas.

- Manejo de grandes volúmenes de información.

- Conocimiento en transformación de datos para la creación de modelos.

- Conocimiento de metodologías estadísticas de modelamiento de datos.

- Aplicación e implementación de modelos analíticos para la toma de decisiones.

- Conocimiento de productos financieros, mercado de capitales y gestión de balance.

- Manejo de Python.

- Manejo de bibliotecas de Machine Learning.

- Plus: Conocimiento en Power BI y/o SQL.

Postúlese en este enlace.

Ejecutivo Comercial de medio tiempo

Salario: $ 855.000.

Responsabilidades:

- Brindar un acompañamiento integral a los clientes

- Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros Tarjetas de crédito Créditos)

- Cumplir con las metas comerciales establecidas

- Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes

Requerimientos:

- Bachiller académico.

- Seis meses de experiencia en la venta de productos o servicios.

- Habilidades de comunicación efectiva.

- Orientación al cliente y resultados.

- Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana.

Enviar la hoja de vida.

¿Cómo postularse a las vacantes de Tuya S. A.?

Los interesados pueden aplicar a través de Magneto Empleos, la plataforma digital donde la compañía publica sus ofertas laborales:

1- Ingrese a www.magnetoempleos.com.

2- En el buscador, escriba “Tuya S. A.” para filtrar las vacantes disponibles.

3- Revise los requisitos de la oferta que más te interese.

4- Regístrese o inicia sesión en la plataforma para cargar tu hoja de vida.

5- Envíe su postulación y espera el contacto del equipo de selección.

Esta convocatoria también responde al compromiso de Tuya por fortalecer el empleo formal en regiones fuera de las grandes capitales, generando oportunidades inclusivas para distintos perfiles y niveles de experiencia.

Conozca también: Oportunidad para estudiantes: Claro busca practicantes en Bogotá, Medellín y otras ciudades

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida