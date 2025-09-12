x

Él es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk que fue capturado en Estados Unidos

El sospechoso, de 22 años, habría confesado el crimen a su padre, un veterano del Departamento del Sheriff del Condado de Washington.

  Arrestaron al presunto asesino de Charlie Kirk en la Utah Valley University en la ciudad de Orem. FOTOS: Tomada de Instagram - Mail Online
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 17 minutos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes el arresto de un hombre señalado del asesinar al activista Charlie Kirk, quien fue atacado en un debate con estudiantes de la Utah Valley University en la ciudad de Orem.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News, agregando que el sospechoso fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

Lea también: Presidente Donald Trump aseguró que ya fue capturado el asesino del activista de derecha Charlie Kirk

“Lo condujeron a una comisaría y ahí se encuentra en estos momentos. Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió Trump.

¿Quién es el presunto asesino de Charlie Kirk?

Al sospechoso de disparar a 180 metros de distancia contra Charlie Kirk lo identificaron como Tyler Robinson, un joven de 22 años con residencia en Utah que habría confesado el crimen a su propio padre, Matt Robinson, un veterano del Departamento del Sheriff del Condado de Washington.

Noticia en desarrollo...

