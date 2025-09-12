Él es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk que fue capturado en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes el arresto de un hombre señalado del asesinar al activista Charlie Kirk, quien fue atacado en un debate con estudiantes de la Utah Valley University en la ciudad de Orem.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News, agregando que el sospechoso fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

“Lo condujeron a una comisaría y ahí se encuentra en estos momentos. Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió Trump.