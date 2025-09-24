x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La historia de Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que ahora vive en situación de calle

El exactor interpretó a Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, serie del canal para niños que fue transmitida entre 2004 y 2007.

  • Este es el antes y el después de Tylor Chase, actor de Nickelodeon. FOTO Captura de pantalla
    Este es el antes y el después de Tylor Chase, actor de Nickelodeon. FOTO Captura de pantalla
  • Este es el chat con la madre de Tylor Chase que compartió la usuaria de TikTok que compartió el video. FOTO Captura de pantalla
    Este es el chat con la madre de Tylor Chase que compartió la usuaria de TikTok que compartió el video. FOTO Captura de pantalla
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 39 minutos
bookmark

Tylor Chase, quien hizo parte del elenco de la reconocida serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue encontrado recientemente en Riverside, California, viviendo en situación de calle. El actor que interpretó al personaje de Martin Qwerly en la producción de Nickelodeon se hizo viral luego de que una usuaria de TikTok grabara un video al reconocerlo.

Lea: Tom Holland fue hospitalizado luego de sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4

La grabación fue compartida por @lethallalli y causó sorpresa en las redes sociales. Allí se puede ver a Chase con ropa vieja, barba y un evidente deterioro en su estado físico. En el video quedó grabado la presentación y el saludo del exactor: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

@lethallalli @lethallalli I told him we can help get him a phone!! Or anything will help!! Thank you guys so much for remembering he was so excited !! #tylorchase #fyp #nedsdeclassifiedschoolsurvivalguide #awareness #childhood ♬ original sound - lethallalli

A raíz de la preocupación que generó su estado actual en los antiguos seguidores de la serie, la usuaria de TikTok decidió abrir una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, donde hasta ahora han sido recaudados más de 1.200 dólares (alrededor de 4.700.000 pesos colombianos al cambio actual).

“Tylor es un alma amable y resiliente que merece la oportunidad de reconstruir su vida y recuperar su estabilidad. Esta campaña de recaudación de fondos está dedicada a ayudarlo con vivienda segura, alimentación, necesidades básicas y los recursos que necesita para volver a ponerse de pie”, es el mensaje que puede leerse en la plataforma para donar fondos.

¿Qué le pasó a Tylor Chase, actor de Manual de supervivencia escolar de Ned?

Luego de que su video en las calles se hiciera viral, la pregunta que los usuarios comenzaron a hacerse fue por la historia de Chase. El hombre de 36 años inició su carrera en la actuación a corta edad: fue en 2004 que interpretó a Martin en la serie de Nickelodeon, la cual finalizó en 2007. También hizo parte de la serie Todo el mundo odia a Chris y de la película Good Time Max.

En 2014, Tylor abrió un canal de YouTube donde compartía poemas y pequeñas actuaciones, pero el último video que publicó fue en octubre de 2021.

Luego de que @lethallalli compartiera la reciente grabación del actor, esta misma usuaria dio a conocer una conversación que tuvo con la madre de Chase, quien manifestó preocupación por la recaudación de fondos que se está realizando actualmente.

Este es el chat con la madre de Tylor Chase que compartió la usuaria de TikTok que compartió el video. FOTO Captura de pantalla
Este es el chat con la madre de Tylor Chase que compartió la usuaria de TikTok que compartió el video. FOTO Captura de pantalla

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Agradezco tu esfuerzo, pero ese dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo (...) Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él, pero, como te dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce, pero necesita ayuda médica”, dice en el chat difundido por la usuaria.

Siga leyendo: Esto es lo que hay detrás de la reaparición de un colombiano en Ecuador gracias a un video viral de TikTok

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida