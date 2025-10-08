UCI incluyó el Tour Colombia en su calendario de 2026, pero Federación aún no confirma su realización

Aunque la Unión Ciclística Internacional, UCI, confirmó en el calendario de 2026 las fechas para la realización del Tour Colombia 2.1, no está asegurada la realización del mismo en febrero, pues la Federación Colombiana de Ciclismo, requiere de los aportes del Ministerio del Deporte para llevar a cabo el certamen. De acuerdo con lo expuesto por Rubén Galeano, presidente de la Federación, los recursos que tienen garantizados con los patrocinadores privados, alcanzarían para un 35 o 40 % de financiación del total que se necesitan para la realización del Tour Colombia, y por ello, sin la inversión del Ministerio del Deporte sería imposible efectuar la competencia.

Según mencionó, actualmente tendrían garantizado un presupuesto de 3.500 millones de pesos, pero faltarían más de $6.000 millones y por eso si el Estado o los estamentos regionales o municipales no aportan es imposible realizar el Tour 2.1. Hay que recordar que esto mismo pasó este año, cuando la competencia tuvo que ser cancelada, ya que no se contó con la inversión del MinDeporte. Desde su creación en 2018, se han efectuado cuatro ediciones del certamen, de manera continúa del 2018 al 2020, luego, tras tres cancelaciones consecutivas (2021, 2022 y 2023), en 2024 se volvió a hacer la carrera y en 2025 se volvió a cancelar por tema presupuestal.

Lastimosamente, para la actual Junta Directiva de la Federación, que fue elegida en enero de 2025, una de sus prioridades, el Tour Colombia 2.1, tiene un costo cercano a los 12.000 millones de pesos y por ende, no tener garantizado esos recursos en su totalidad hacen que no puedan confirmar la realización del mismo. Galeano sostuvo además que, el presupuesto que maneja la Federación está destinada para garantizar los eventos nacionales de las seis modalidades que integran la entidad: ruta, pista, BMX (racing y freestyle), ciclomontañismo (mountain bike y down hill) y paracycling. Por ahora, está garantizado el dinero para la realización de eventos como los Campeonatos Nacionales, que se realizarán en Antioquia o Huila, además se realizarán los Panamericano de Ruta, que se desarrollará en Córdoba, y el Nacional de BMX en Bogotá.

¿Cuántas ediciones de Tour Colombia 2.1 se han disputado?

La carrera que nació en 2018 tiene cuatro ediciones disputadas. De manera continua se desarrollaron las ediciones de 2018, 2019 y 2020. Luego, tras la pandemia de la covid-19, se frenó la realización del certamen en los años 2021, 2022 y 2023. En 2024 se volvió a realizar, pero un año más tarde, en 2025 se canceló por no contar con presupuesto para su desarrollo.

¿Quiénes han sido los campeones del Tour Colombia 2.1?