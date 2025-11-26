Así reclutan a menores de Ucrania por Telegram para cometer sabotajes dentro de su país: les piden transportar bombas y provocar incendios

El reclutamiento de niños y adolescentes a través de plataformas digitales, especialmente Telegram, para realizar actos de sabotaje y ataques dentro de Ucrania a cambio de pagos en criptomonedas, al parecer se están volviendo cada vez más comunes en medio de la guerra con Rusia.

Las autoridades ucranianas afirman que Rusia estaría detrás de estas operaciones, que buscan llamar la atención de menores ofreciéndoles sumas de dinero.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ciudadanos reclutados en línea, entre ellos 240 menores de edad, algunos de tan solo 11 años.

Los jóvenes son contactados por cuentas anónimas en Telegram, aunque también hay reportes en TikTok y plataformas de videojuegos, donde se les prometen pagos por ataques como provocar incendios o colocar explosivos.

Según reveló la BBC, el caso más reciente involucra a un joven de 17 años que, en julio, fue contratado para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque en Ucrania.

“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró al medio británico. El SBU vigilaba la operación y logró frustrar el ataque. El joven, que ahora tiene 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo y podrían condenarlo hasta por 12 años de prisión.

El adolescente explicó que se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo.

Allí lo contactaron y le propusieron incendiar una furgoneta usada por un centro de reclutamiento por US$1.500 (alrededor de 5.700.000 pesos), pero solo recibió cerca de US$100 (380.000 pesos) en criptomonedas.

Luego le ofrecieron US$2.000 (alrededor de 7.600.000 pesos) por colocar la bomba en Rivne.

En general, estos reclutadores ofrecen pagos que van de US$1.500 a US$4.000 (más de 15.220.000 pesos) por atacar edificios gubernamentales o públicos.