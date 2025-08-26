Una ventana al cielo en el Magdalena Medio: la UdeA abre observatorio astronómico en Puerto Berrío

Observar el universo ya no será solo un privilegio urbano, pues con la inauguración del primer observatorio astronómico de la Universidad de Antioquia fuera de Medellín, el Campus Puerto Berrío se convierte en epicentro de formación científica, apropiación del conocimiento y transformación territorial en el Magdalena Medio.
Este nuevo espacio, entregado oficialmente el 22 de agosto de 2025, forma parte de la segunda etapa de ampliación de infraestructura del campus, una sede universitaria que desde 1997 ha buscado democratizar el acceso a la educación superior en una de las subregiones más relegadas de Antioquia. Allí, la tasa de escolaridad en pregrado alcanza apenas el 22,6 %, frente al 56,4 % del resto del departamento, según el estudio de Caracterización y perfil del sector educativo Antioquia 2020-2023, de la Secretaría de Educación Departamental.
El proyecto incluyó también la construcción de un bloque con tres aulas para 40 estudiantes cada una y una placa polideportiva cubierta de 647 metros cuadrados, con graderías, camerinos y baños públicos. En total se intervinieron 1.026 metros cuadrados y se invirtieron 6.100 millones de pesos, cofinanciados entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Berrío, el Sistema General de Regalías y recursos propios de la Universidad. La ejecución priorizó la contratación de personal local, generando 82 empleos directos y dejando capacidad instalada en la comunidad.