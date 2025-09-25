x

¿Israel fuera del Mundial? La Uefa se reunirá para definir su posible suspensión de competencias internacionales

Expertos de la ONU ya habían hecho un llamado a la Fifa y a la Uefa para esta decisión. Algunos comparan la situación del país del Medio Oriente con el caso de Rusia.

  • La Selección de Israel juega en la Unión Europea de Fútbol Asociado (Uefa) desde 1994. FOTO: Getty
    La Selección de Israel juega en la Unión Europea de Fútbol Asociado (Uefa) desde 1994. FOTO: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 minutos
Lo que empezó como una advertencia por parte del gobierno de España, quien habría anunciado que en caso de que clasificara Israel al Mundial, no mandarían a su selección al certamen, ha ido más allá. La Uefa ha convocado a votaciones para definir si se elimina al país del Medio Oriente de las competencias internacionales.

La reunión se llevaría a cabo a partir de la siguiente semana y se decidirá si los equipos israelíes siguen en los respectivos torneos continentales o por el contrario, son excluidos.

“La Uefa se dispone a tomar la próxima semana una decisión sobre si suspender o no a Israel, y se cree que la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo están a favor de una prohibición”, expresó el medio británico The Times.

El mismo medio detalló que en agosto, varios clubes europeos le habían preguntado al máximo ente del fútbol de Europa si había alguna forma de evitar jugar contra oponentes israelíes, pues cabe recordar que tanto las selecciones como los clubes de Israel compiten con los equipos europeos desde 1994.

¿Por qué la Uefa convocó a reuniones para evaluar la permanencia de los equipos de Israel en torneos internacionales?

La decisión de la Unión Europea de Fútbol Asociado (Uefa) de convocar a votaciones para definir el futuro de Israel en sus competencias se vio motivada por una recomendación que hicieron expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que, tanto este organismo como la Fifa suspendan al país del Medio Oriente por su ofensiva en Gaza.

“Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos”, denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

“Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado”, insistieron.

Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es “una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de “destruir” a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos internacionales deportivos “no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio”.

No obstante, matizaron que el boicot “debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente” y que, por lo tanto, no debería “sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad”.

¿Cuáles serían los equipos de Israel afectados por una suspensión de Uefa?

En caso de concretarse una exclusión de competencias internaciones por parte de la Uefa a los equipos de Israel, la medida afectaría principalmente a un club y a su selección de mayores que está disputando las Eliminatorias a Norteamérica 2026.

En cuanto a clubes, el perjudicado sería el Maccabi de Tel Aviv quien clasificó a la Uefa Conference League. De hecho, en su partido ante el Paok de Grecia enfrentó protestas por quienes se oponían a su participación en el certamen.

Por el lado de selecciones, Israel es tercero del grupo I de las Eliminatorias en la Uefa al Mundial 2026, por detrás de Noruega, que tiene 15 puntos, e Italia, que tiene 9. El equipo israelí tiene los mismo puntos que los italianos pero pierden la posición por diferencia de goles.

Con ese panorama, una de las posibilidades de Israel para llegar a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia es ganarle el segundo puesto a Italia, quien ha estado ausente en los últimos dos mundiales. Así podría buscar su opción a través del repechaje europeo.

A Israel solo le faltan tres partidos, de los cuales dos son de visitante ante Noruega e Italia y el último de local ante Moldavia, la peor selección del grupo, sin embargo, una suspensión de Uefa lo dejaría fuera de competir para llegar al Mundial por parte de Europa.

Una suspensión de Uefa no implica que la Fifa haga lo mismo; sin embargo, al no poder jugar las eliminatorias de su confederación actual, ya no podría estar en el Mundial del año entrante.

Ya quedaría en manos de la Fifa, en caso de que Uefa suspenda a Israel, si también se une a la medida o, por el contrario, busca una confederación para que los representantes del país del Medio Oriente puedan competir internacionalmente, pues su presencia ya ha generado molestias en las confederaciones de Oceanía, Asia y África.

