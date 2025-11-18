Los pagos personales y compras en el exterior que detalla el informe secreto sobre las finanzas de Petro

Horas después de que el presidente Gustavo Petro invitara públicamente a la UIAF a revelar el historial completo de sus cuentas, comenzó a circular un reporte reservado que examina su actividad bancaria entre 2023 y 2025. El documento aparece en un momento especialmente delicado para el mandatario, justo cuando su nombre y el de varios miembros de su entorno fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos.
El informe, fechado el 17 de junio de 2025, reúne más de treinta páginas con información recopilada por equipos de inteligencia financiera. La elaboración del reporte se originó a partir de alertas transmitidas desde la Casa de Nariño por presuntas anomalías en productos asociados al jefe de Estado. Los analistas revisaron cuentas vinculadas a Petro, con el objetivo de identificar movimientos inusuales o posibles inconsistencias.