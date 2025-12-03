x

Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

El joven barranquillero fue víctima de un atraco en plena vía del norte de Bogotá. Las autoridades aprehendieron a uno de los delincuentes y el otro fue abatido.

    Jean-Claude Bossard fue asesinado en medio de un hurto en el norte de Bogotá. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 39 minutos
bookmark

Todavía hay conmoción por el asesinato de Jean-Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años que este martes fue víctima de un atraco armado en el norte de Bogotá.

Jean-Claude caminaba por la calle 108 con carrera 19 cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Ellos se acercaron con la intención de arrebatarle el morral, su celular y una cadena de oro; sin embargo, el barranquillero puso resistencia y forcejeó con uno de ellos mientras el sujeto permanecía en la moto.

Durante cerca de 28 segundos, Jean-Claude se enfrentó al delincuente sujetando su bolso para evitar que se lo quitara, pero el agresor le disparó en dos ocasiones hasta dejarlo tendido en plena vía.

Un patrullero de la Policía se percató de la situación y de inmediato se aproximó a los delincuentes mientras estos intentaban huir. Dos cuadras más adelante, el uniformado les disparó, abatiendo al conductor de la motocicleta y aprehendiendo al atacante que le quitó la vida a Jean-Claude, quien resultó ser un menor de 16 años.

El último video publicado por Jean-Claude Bossard

Jean-Claude Bossard tenía una cuenta de TikTok en la que publicaba contenido y hablaba sobre temas relacionados con carros, motos y mascotas. En su último video, contaba que él prefería caminar antes que montar en bicicleta.

“Yo ni bici tengo, las bicis no me gustan. Yo ando a pie, mira, siempre a pie. Mejor a pie que en carro, que donde te estrelles, la posibilidad de que explote es gigante y te mueras”, respondió a un comentario de un seguidor que menconó los carros Tesla.

En otro video explicó por qué no quiere un carro eléctrico, como los de Tesla, una marca que ya llegó a Colombia: “Una marca que llega sin concesionarios, que solo instala centros de servicio en Bogotá y Medellín... En un carro eléctrico la batería representa el 90 % del precio. ¿Y el día que se te dañe, qué vas a hacer? Vas a tener un carro que en 7 u 8 años ya no va a servir para nada y ni siquiera vas a recuperar un poquito de tu plata”, explicó.

Los vecinos del sector en donde mataron a Jean-Claude informaron a la Policía que ya habían visto la “moto naranja” en la que se movilizaban los delincuentes y que desde hace varios días se vienen presentando atracos en los alrededores.

