Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

Todavía hay conmoción por el asesinato de Jean-Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años que este martes fue víctima de un atraco armado en el norte de Bogotá.

Jean-Claude caminaba por la calle 108 con carrera 19 cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Ellos se acercaron con la intención de arrebatarle el morral, su celular y una cadena de oro; sin embargo, el barranquillero puso resistencia y forcejeó con uno de ellos mientras el sujeto permanecía en la moto.

Durante cerca de 28 segundos, Jean-Claude se enfrentó al delincuente sujetando su bolso para evitar que se lo quitara, pero el agresor le disparó en dos ocasiones hasta dejarlo tendido en plena vía.

Lea también: Miguel Ayala contó cómo fueron sus días en cautiverio: “No podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo”

Un patrullero de la Policía se percató de la situación y de inmediato se aproximó a los delincuentes mientras estos intentaban huir. Dos cuadras más adelante, el uniformado les disparó, abatiendo al conductor de la motocicleta y aprehendiendo al atacante que le quitó la vida a Jean-Claude, quien resultó ser un menor de 16 años.