Un día como hoy 1 de octubre

CALENDARIO DE FARC PARA EL INTERCAMBIO

En 30 días, las Farc estarían dispuestas a negociar el acuerdo humanitario que permita la liberación de las 63 personas que declaró canjeables, siempre y cuando el Gobierno despeje, durante ese lapso, los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Así lo anunció ayer Raúl Reyes, en carta enviada a un foro en Bogotá.