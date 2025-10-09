Un día como hoy 10 de octubre

PANORAMA ES OSCURO, DICEN AUC

El jefe político de las Auc, Iván Roberto Duque (a. Ernesto Báez) aseguró que la crisis que enfrenta el proceso de paz con el Gobierno, por el traslado de don Berna a Cómbita, es la más grave de todas y que, de romperse los diálogos de paz con el Gobierno, ese grupo armado no tendría otra opción que volver al monte.