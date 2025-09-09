x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 10 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 53 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 10 de septiembre

SOCIEDAD CIVIL TRAZA SU AGENDA DE PAZ

Una agenda de paz para la paz elaborada por varias organizaciones sociales del país fue presentada ayer en Bogotá. Contempla ocho puntos, aunque se destaca el de crear una comisión extrajudicial de la verdad, como complemento a ley de Justicia y Paz. Otro tema es la salida negociada al conflicto.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 10 de septiembre

PONENCIA NEGATIVA AL PROYECTO SOBRE ABORTO

El senador antioqueño Víctor Cárdenas Jaramillo presentó ponencia negativa al proyecto sobre legalización del aborto en Colombia, del cual era promotor el parlamentario Iván López Botero. Pidió que no se considere el articulado del proyecto.

