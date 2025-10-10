Un día como hoy 11 de octubre

HACE 20 AÑOS: GOBIERNO ORDENA TRASLADO DE DON BERNA A ITAGÜÍ El Gobierno anunció que Diego Fernando Murillo (a. don Berna) será trasladado a la cárcel de Itagüí para que pueda seguir en las labores de facilitador en el proceso de negociación con las Auc. Señaló que el traslado a Cómbita no implicaba la pérdida de “líder desmovilizado”. HACE 50 AÑOS: LUZ ESTELA CELIS, REINA DE BELLEZA DE ANTIOQUIA Antioquia eligió nueva soberana de la belleza y reina del Tricentenario a Luz Estela Celis, en ceremonia que se efectuó en el Salón de los Espejos del Hotel Nutibara. Como Señorita Medellín fue elegida María Janette Pérez y como primera princesa Ana María Rodríguez.