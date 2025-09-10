Un día como hoy 11 de septiembre

HACE 20 AÑOS: MEDELLÍN SIN ARMAS La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana lanzaron el Plan de Desarme con el fin de reducir a cero los índices de homicidios en el Valle de Aburrá. Pero esta idea, reconocen, es insuficiente hasta tanto se logre desmantelar las bandas y combos con los que no se pueden hacer acuerdos de desmovilización puesto que no hay ley que los permita. HACE 50 AÑOS: CORDÓN VERDE DE 2.400 HECTÁREAS PARA MEDELLÍN La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social se encargará de llevar a cabo una política de reforestación y uso racional del área circundante mediante el desarrollo de un plan de Planeación Municipal. La idea es un cordón verde a lo largo de las montañas que rodean a Medellín.