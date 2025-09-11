x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 12 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 12 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 12 de septiembre

SE ABRE COMISIÓN DE REPARACIÓN

Jaime Jaramillo, Eduardo Pizarro y monseñor Nel Beltrán fueron escogidos por el Gobierno para conformar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, consagrada en la Ley de Justicia y Paz. Faltan por conocerse las dos mujeres que la integrarán, y que garantizará a las víctimas el respeto de sus derechos.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 12 de septiembre

GOBERNADORES CONSERVADORES DIMITIRÁN

El presidente Alfonso López dio por cancelado el episodio político que lo enfrentó con la senadora Bertha Hernández de Ospina, mientras la crisis se extendió a las gobernaciones, al conocerse la renuncia masiva de los mandatarios seccionales de filiación conservadora.

Utilidad para la vida