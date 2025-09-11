Un día como hoy 12 de septiembre

SE ABRE COMISIÓN DE REPARACIÓN

Jaime Jaramillo, Eduardo Pizarro y monseñor Nel Beltrán fueron escogidos por el Gobierno para conformar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, consagrada en la Ley de Justicia y Paz. Faltan por conocerse las dos mujeres que la integrarán, y que garantizará a las víctimas el respeto de sus derechos.