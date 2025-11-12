Un día como hoy 13 de noviembre

HACE 20 AÑOS: SOBREVIVIENTES DE ARMERO REGRESAN A HOMENAJE A VÍCTIMAS Hoy caerán flores sobre las ruinas de Armero. Hace 20 años, era noche de miércoles y el pueblo en sus casas se protegía de un fuerte aguacero y la lluvia de ceniza volcánica. Lo que siguió fue una enorme avalancha de lodo producto del deshielo y la explosión del nevado del Ruiz. Murieron 25.000 personas. HACE 50 AÑOS: “NORMAS DE ESTADO DE SITIO RIGEN PARA TODOS” El Gobierno notificó perentoriamente al expresidente Carlos Lleras Restrepo y su movimiento de democratización liberal que no permitirá la realización de manifestaciones públicas prohibidas por las normas del régimen de excepción que vive el país.