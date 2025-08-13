x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 14 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 14 de agosto

ESTRELLA, LA TIGRESA DE BENGALA FUE OPERADA

La intervención quirúrgica a que fue sometida ayer Estrella, la tigresa de bengala, en el Centro de Veterinaria y Zootecnia del CES, fue exitosa. El procedimiento por medio de laparoscopia para extraerle sus ovarios y el útero es poco común en animales silvestres.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 14 de agosto

PACTO DE NO AGRESIÓN ANTE RUMORES DE GUERRA

El acuerdo de no agresión entre Chile, Perú y Bolivia fue concretado ante insistentes rumores de guerra. Estos se volvieron habituales en Chile poco después del derrocamiento del presidente Salvador Allende y la asunción del poder por las fuerzas armadas..

