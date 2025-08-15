Un día como hoy 16 de agosto

HACE 20 AÑOS: FARC LE DIJERON NO A PROPUESTA DE AURES En un escueto comunicado de cinco puntos las Farc adujeron “razones de seguridad” para rechazar propuesta de la vereda Aures, en Caicedonia (Valle) como sitio para el encuentro que permita definir un posible intercambio humanitario. Sugirió los municipios de Florida y Pradera para realizar la reunión. HACE 50 AÑOS: $12,4 MILLONES DE LA AERONÁUTICA PARA ANTIOQUIA Inversiones del orden de los 12.4 millones de pesos para obras en aeropuertos antioqueños anunció la Aeronáutica Civil en mensaje que el director de la institución, Alfonso Caicedo Herrera, envió al presidente de la comisión octava da la Cámara de Representantes.