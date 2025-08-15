Un día como hoy 16 de agosto

FARC LE DIJERON NO A PROPUESTA DE AURES

En un escueto comunicado de cinco puntos las Farc adujeron “razones de seguridad” para rechazar propuesta de la vereda Aures, en Caicedonia (Valle) como sitio para el encuentro que permita definir un posible intercambio humanitario. Sugirió los municipios de Florida y Pradera para realizar la reunión.