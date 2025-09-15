Un día como hoy 16 de septiembre

HACE 20 AÑOS: MIMOS LE RINDIERON HOMENAJE A MARCEL MARCEAU Marcel Marceau, el famoso mimo francés, recibió ayer un homenaje en Medellín por parte de sus colegas de la Corporación La Polilla, en cabeza de Carlos Álvarez y Jader Mimo. El maestro de la pantomima se presenta esta noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe. HACE 50 AÑOS: GOBIERNO DELEGA FUNCIONES EN CONTRATOS Según esta última norma, los ministros y jefes de departamentos administrativos tendrán facultad para celebrar contratos en nombre de la nación, hasta por cinco millones de pesos; y empréstitos internos cuando la cuantía sea inferior a 10 millones de pesos.