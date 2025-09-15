x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un día como hoy 16 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 16 de septiembre
  • Un día como hoy 16 de septiembre
  • Un día como hoy 16 de septiembre
hace 32 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 16 de septiembre

MIMOS LE RINDIERON HOMENAJE A MARCEL MARCEAU
Marcel Marceau, el famoso mimo francés, recibió ayer un homenaje en Medellín por parte de sus colegas de la Corporación La Polilla, en cabeza de Carlos Álvarez y Jader Mimo. El maestro de la pantomima se presenta esta noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 16 de septiembre

GOBIERNO DELEGA FUNCIONES EN CONTRATOS

Según esta última norma, los ministros y jefes de departamentos administrativos tendrán facultad para celebrar contratos en nombre de la nación, hasta por cinco millones de pesos; y empréstitos internos cuando la cuantía sea inferior a 10 millones de pesos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida