Un día como hoy 17 de septiembre

HACE 20 AÑOS: URIBE SE ACERCA A SU PROPIO TECHO DE POPULARIDAD A un año de terminar su mandato, la sintonía del presidente Álvaro Uribe con los colombianos no puede ser mejor. Así lo muestra la última encuesta de opinión de Invamer Gallup, en la que alcanzó 76% de opinión favorable, siete puntos más con respecto a la última medición. HACE 50 AÑOS: REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DE LA JUSTICIA El gobierno anunció una comisión de eximios juristas que se encargará de plasmar una reforma constitucional que enmiende posibles vicios que puedan entrabar la administración de justicia, la cual estará encabezada por el expresidente Darío Echandía.