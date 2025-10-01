Un día como hoy 2 de octubre

LA MODA COLOMBIANA CERRÓ DOS DÍAS DE DESFILES EN MILÁN

Los diseños de los colombianos Beatriz Camacho, Amelia Toro y Hernán Zajar mostraron ayer en Milán el color de nuestra moda, sumado al trabajo de artesanos, quienes elaboraron las materias primas para los creadores de la pasarela. Fibra de plátano, iraca, filigrana y tapices se convirtieron en trajes y accesorios.