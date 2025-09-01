Un día como hoy 2 de septiembre

Detuvieron a familia que ocultó embarazo de una niña de 11 años: padrastro sería su abusador

Un hecho que ha marcado a la comunidad de Muskogee, Oklahoma, Estados Unidos, luego de que se revelara la escalofriante situación de una niña de 11 años que era abusada por uno de sus familiares. Aquí los detalles.