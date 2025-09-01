x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 2 de septiembre

bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 2 de septiembre

INFORME DE AUC ABRE DEBATE

Amnistía Internacional calificó la desmovilización de autodefensas como un “engaño” y pidió a la comunidad internacional no apoyar EL proceso de negociación. El informe fue cuestionado por el Gobierno colombiano. El alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, expresó que es “injusto e irresponsable”.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 2 de septiembre

ABORTADO GOLPE EN ECUADOR

El presidente Guillermo Rodríguez entró triunfalmente anoche en Quito tras aplastar la sublevación de un puñado de generales rebeldes que llegaron a apoderarse del palacio de gobierno en una cruenta batalla de 11 horas, sólo para ser rodeados por tropas leales y obligados a rendirse después.

Utilidad para la vida