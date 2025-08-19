Un día como hoy 20 de agosto

El cierre de negocios concretos en Colombiamoda fue de tres millones de dólares, pero las expectativas comerciales podrían alcanzar los 40 millones de dólares, según los datos suministrados ayer por Proexport, al cierre de tres días de feria. Los expositores se declararon satisfechos.

CONTRALOR CONSERVADOR DEMANDA LÓPEZ

El presidente Alfonso López reafirmó su deseo de entregar la Contraloría General de la República a un conservador e indicó que los compromisos son para cumplirlos y el liberalismo, como gobierno, está más obligado que nadie a merecer credibilidad de la ciudadanía.