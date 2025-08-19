x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un día como hoy 20 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 20 de agosto
  • Un día como hoy 20 de agosto
  • Un día como hoy 20 de agosto
hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 20 de agosto

LA FERIA SE SOBRÓ CON SUS NEGOCIOS

El cierre de negocios concretos en Colombiamoda fue de tres millones de dólares, pero las expectativas comerciales podrían alcanzar los 40 millones de dólares, según los datos suministrados ayer por Proexport, al cierre de tres días de feria. Los expositores se declararon satisfechos.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 20 de agosto

CONTRALOR CONSERVADOR DEMANDA LÓPEZ

El presidente Alfonso López reafirmó su deseo de entregar la Contraloría General de la República a un conservador e indicó que los compromisos son para cumplirlos y el liberalismo, como gobierno, está más obligado que nadie a merecer credibilidad de la ciudadanía.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida