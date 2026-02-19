x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 20 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 5 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 20 de febrero

EL EJÉRCITO INVESTIGA MALTRATO A SOLDADOS

Las imágenes y testimonios de los maltratos que sufrieron 21 soldados en el Centro de Instrucción de Piedras, Tolima, avergonzaron al comandante del Ejército, general Reynaldo Castellanos. Admitió los hechos que vinculan a cinco oficiales y suboficiales y dijo que habrá castigo para los responsables.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 20 de febrero

GRAVÍSIMO: MEDELLÍN NO TIENE DONDE BOTAR LA BASURA

Las Empresas Varias de Medellín, encargadas de la recolección, transporte y disposición final de las basuras, están ante el grave problema de buscar otro sitio para depositarla, ya que el actual basurero, en el sector de Moravia, tiene una vida de escasos meses, quizás semanas.

