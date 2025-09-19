x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 20 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 20 de septiembre

CORTE NIEGA PRESIONES POR REELECCIÓN

En la víspera del examen final de la reelección presidencial inmediata, la Corte Constitucional rechazó versiones del ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, en el sentido de que “guerrilleros, narcotraficantes y otros delincuentes” presionan a los nueve magistrados.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 20 de septiembre

HACIA EL TRIBUNAL FEDERAL PATRICIA HEARST
Un juez federal negó ayer a la joven millonaria Patricia Hearst la libertad bajo fianza en E.U., al señalar que la integrante del Ejército Simbionés de Liberación podría fugarse. Ella se unió a ese grupo tras ser secuestrada por ellos. La negativa se dispuso en relación con el asalto a un banco.

Utilidad para la vida